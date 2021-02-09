مجدي الهواري: استوحينا ديكور كايرو شو من تياترو مصر.. وهذه كواليس تحضيري لـ الملك لير مع يحيى الفخراني

حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع "صدى البلد"، من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية "علاء الدين".









وقال مجدي الهواري: "خضت تجارب في السينما والتليفزيون والمسرح وأنا حريص على التنوع الفني دائما، أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم أسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية".









وأضاف: "كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لا بد من تحقيق التوازن في هذه المسألة، وكان الهدف أن نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور".











وتابع: "كان هدفنا عودة الجمهور إلى المسرح، وكان كايرو شو مخاطرة بشكل كبير ونحن لم نقلد مسارح Broadway العالمية، بل استوحينا كايرو شو من المسارح المصرية القديمة مثل تياترو مصر والتي كانت تقدم العروض الحية والاستعراضية من حيث الديكور ليشعر المشاهد بالنوستالجيا".









وأكد أن تكلفة مسرحية علاء الدين كانت عالية بسبب استخدام تقنية الهولوجرام بشكل يومي، إضافة إلى الأزياء والاستعراضات والاستعانة بخبراء من ديزني من أجل تصميم المسرح، مشيرا إلى أ ن ثقة النجوم والجمهور في مسرح كايرو شو هما السببان الرئيسان وراء نجاح المشروع، لافتا إلى أن يحيى الفخراني كان من أهم الفنانين الذين وثقوا فيه لتقديم مسرحية كايرو شو.









وقال: "عندما عرضت على الفنان الكبير يحيى الفخراني فكرة مسرح كايرو شو وعندما تحدثنا عن فكرة تقديم مسرحية ملك لير في كايرو شو شعر في البداية أنني قلق ولكني وعدته أني سأعيد تقديم مسرحية ملك لير بشكل مختلف ومبهر وشعرت بنظرة ثقة في عينيه".









وأضاف: "وجود أطفال ومراهقين وشباب ضمن جمهور مسرحية الملك لير رغم أنها مسرحية كلاسيكية وتقدم باللغة العربية الفصحى دلالة على أن الجمهور تغير فكره، وأن الشباب وجدوا في الملك لير الصورة والإبهار التي شاهدوها في مسلسل "game of thrones".









وتابع: " كانت مخاطرة إعادة تقديم مسرحية الملك لير بعد مرور 15 عاما على عرضها بالمسرح القومي وعرضها في كايرو شو كانت مفاجأة لأن طبيعة المسرح وشكله مختلف عن المسرحيات الكلاسيكية".









وقال خلال حواره بالندوة: "بدأنا نلمس نجاح كايرو شو منذ عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي بعد 16 سنة عندما وجدنا إقبالا كبيرا من الجمهور من فئات عمرية مختلفة، وذلك يدل على أنه كان ينقصنا ثقافة الإبداع".









وأضاف: "كان الهدف من كايرو شو أن يعود المسرح المصري كما كان في الماضي ويكون هناك تصنيف بين المسرح الكوميدي والاستعراضي والكلاسيك لأنه لا يوجد ما يسمى المسرحية الشاملة".









