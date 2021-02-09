عميد آثار القاهرة: توقف رسائل الماجستير والدكتوراه خلال الامتحانات





وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لـ صدى البلد ، مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه موقوفة أثناء فترة أمتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020 - 2021 ، منذ 20 فبراير حتي 14 مارس ويتم العودة مرة اخرى بعد الانتهاء منها .





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أوضح " رجب " إنه سيتم تسكين الطلاب فى المدن الجامعية بداية من يوم الأربعاء 17 من فبراير الجارى، وفقًا لإجراءات احترازية مشددة من إدارة الكلية، كما يتم تعقيم وتطهير المدن الجامعية بشكل كامل استعدادا لقبول الطلاب من جديد خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول.





و أشار ، أنه سيتم إجراء الامتحانات بالكلية بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة اليوم.





وأكد عميد الكلية على أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم.





كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن موقف الكلية من مناقشة رسائل الماجيستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا .