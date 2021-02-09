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الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لاعتزام التأمينات إلغاء معاش المرأة المطلقة.. استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية.. حرمان الابنة من المعاش في حالتين فقط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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صدى البلد
  • الحكومة:
  • استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية
  • توضح حالات حرمان الابنة من المعاش
  • هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة.. الوزراء يرد

تواجه الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، العديد من الشائعات التى تستهدف تضليل الرأي العام، وتعمل الحكومة على تصحيح ما يثار من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.


وأكدت الحكومة ما تقدمه من خدمات تدعم المواطن، وتحرص على التعامل بكامل الشفافية، وفى إطار ذلك نرصد أبرز الشائعات التى نفتها.


ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.


 وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، مُشددةً على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجباريًا على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختياريًا للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.


ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.


وقالت التأمينات إن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُشددةً على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفى اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة  - تحمل رقما تأمينيا - تدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.


كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.


وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة ما تردد حول إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

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