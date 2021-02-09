ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المبعوث الأممي: نجاح حوار الغردقة يساعد على تقدم المسارات السياسية والعسكرية في ليبيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:51 م
المبعوث الاممي الجيدد
المبعوث الاممي الجيدد
Advertisements
ياسمين القصاص
عرضت فضائية"اكسترا نيوز"، أن المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش وجه كلمة لوفدي مجلس النواب الليبي والأعلى للدولة المشتركة في اجتماعات المسار الدستوري الثالث التى بدأت اليوم فى مدينة الغردقة.

واكد يان كوبيش على أهمية الخروج بنتائج إيجابية فى اجتماعات الغردقة بشأن ليبيا، حتى لا تؤثر على باقي المسارات السياسية والعسكرية.

ووجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على دعمهم مشيرين إلى أن مصر تستهدف استقرار ليبيا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المعني بالشأن الليبي أهمية استثمار الأجواء الإيجابية لحل الأزمة الليبية بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة والتوافق على مخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

وعبر المبعوث الأمم المتحدة الجديد عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري الليبي.

وأعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكونى وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغردقة تستضيف الاجتماع الثاني للمسار الدستوري الليبي

رئيس اللجنة المصرية المعنية بأزمة ليبيا يؤكد أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية

الأمم المتحدة تثني على جهود مصر لحلحلة الأزمة الليبية وحرصها على استقرار البلاد

اللجنة المصرية المعنية بأزمة ليبيا تؤكد أهمية نبذ الخلافات بين كافة الأطراف

تواصل اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي برعاية أممية بالغردقة

تمهيدا لإجراء الانتخابات.. مصر ترحب باتفاق الأطراف الليبية على استفتاء مشروع الدستور

ترشيحاتنا

تصل لـ 1000 جنيه.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد ؟.. الإفتاء توضح

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

ربنا يسعدكم.. درة تهنئ حلا شيحة بعقد قرانها

سعر الذهب اليوم 9-2-2021

بعد تصريحات الحكومة.. طرق حصول المطلقة على المعاش وحالتان للحرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور