المبعوث الأممي: نجاح حوار الغردقة يساعد على تقدم المسارات السياسية والعسكرية في ليبيا

عرضت فضائية"اكسترا نيوز"، أن المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش وجه كلمة لوفدي مجلس النواب الليبي والأعلى للدولة المشتركة في اجتماعات المسار الدستوري الثالث التى بدأت اليوم فى مدينة الغردقة.





واكد يان كوبيش على أهمية الخروج بنتائج إيجابية فى اجتماعات الغردقة بشأن ليبيا، حتى لا تؤثر على باقي المسارات السياسية والعسكرية.





ووجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على دعمهم مشيرين إلى أن مصر تستهدف استقرار ليبيا.





وأكد رئيس اللجنة الوطنية المعني بالشأن الليبي أهمية استثمار الأجواء الإيجابية لحل الأزمة الليبية بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة والتوافق على مخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

وعبر المبعوث الأمم المتحدة الجديد عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري الليبي.





وأعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكونى وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.