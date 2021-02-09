مليار ين ياباني.. النواب يوافق على منحة لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الكتور حنفي الجبالي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يأتي ذلك بعد تأيد أعضاء مجلس النواب للاتفاقية، حيث أكد السيد شمس الدين، أهميتها والحاجة إليها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشدداً علي أهمية استغلالها، كذلك اثني النائب حسن المير، علي الاتفاقية، داعياً إلي أهمية استغلال الحكومة للمنحة قبل انتهاء ميعادها، ومعاقبة أي من يهدر المنح.





وتأتي الاتفاقية في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة نحو تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاونها الدائم مع شركاء التنمية في المؤسسات الدولية وحكومات الدول الأجنبية فأن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة لمساعدة الحكومة في التغلب علي تحديات أزمة كورونا ، وبالفعل تم التنسيق مع الجانب الياباني وتم الاتفاق معه علي تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها مليار ين ياباني ( ما يعادل ۹ ٫ ۳ مليون دولار أمريكي ) .



