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حوادث

هاني زاده يطعن على حكم تأييد استبعاد مجلس الزمالك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:35 م
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
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محمد زهير
أقام هاني زاده عضو مجلس إداره نادي الزمالك السابق منذ قليل، طعنا امام المحكمة الإدارية العليا يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.


كما طلب زاده في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الادارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. 

وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.

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