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فن

بالذهبى اللامع.. دينا تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا فى الصورة بفستان ذهبى لامع.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: 
-قمر
-النوبة وجمالها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا على جمال بشرتها وعدم وضع مكياج.

وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نظارة على عينها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

وشاركت في مسرحية "ألابندا" عام 2001 تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصة في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقة في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.

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