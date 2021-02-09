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أخبار العالم

بعد زيارته لبيروت.. إعلامي لبناني يكشف لـ صدى البلد مفاجأة عن وزير خارجية قطر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:48 م
جانب من لقاء عون
جانب من لقاء عون مع وزير خارجية قطر
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محمود نوفل
 أكد الإعلامي اللبناني، طارق أبو زينب، أن  قطر تسعى لـ"نسف" المبادرة الفرنسية و جهود الدبلوماسية المصرية التي بدأت منذ أسبوع تقريبًا بعد استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في القاهرة. 

وأوضح أبو زينب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن  الدولة  المصرية حريصة  على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول و إخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية . 

وتعليقا علي  زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى لبنان ولقاء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون و المسؤولين اللبنانيين قال الإعلامي اللبناني:  لا يتفائل اللبنانيين من هذه الزيارة القطرية ، وذلك خوفًا  من طرح  من الجانب القطري   "اتفاق دوحة 2 “ على غرار   " اتفاق دوحة 1 “ المشؤوم والذي كرس هيمنه ايران على لبنان واعطاء نفوذ اكبر لحزب الله وحلفاءه . 

وأضاف : اعتقد لم تنجح اي مساعي لتشكيل حكومة لبنانية مستقله الا اذا كانت منسقة مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية و تندرج المساعي تحت نتائج قمة العلا بهدف اقصاء ايران وتوسعها في المنطقة  .

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، قد قام بزيارة اليوم الي لبنان حيث عقد ، مؤتمرًا صحفيًا في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

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