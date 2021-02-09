أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-2-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد، خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 9-2-2021.









وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 785 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 728 جنيهات للطن، والسويدي 780 جنيها للطن، وسجل في حلوان 770 جنيهًا للطن.









كما سّجل أسمنت أسيوط 760 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 733 جنيها للطن.









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وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.







