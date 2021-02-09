ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنهاية 2030.. شركة إجابات: الرئيس السيسي لديه إصرار على إنهاء ملف العشوائيات تماما

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:51 م
رئيس شركة إجابات
رئيس شركة إجابات
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكد محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إصرار بقوة على إنهاء ملف العشوائيات تماما فى مصر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع جديدة فى مصر يتم تنفيذها على مراحل متتالية.


وقال محمد أحمد، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، إنه بنهاية 2030 سيتم القضاء على جميع مناطق العشوائيات فى مصر، موضحا أنه لا يوجد أى رئيس مصرى امتلك الشجاعة ليطرق أبواب هذا الموضوع سوى الرئيس السيسي.


وأضاف أن القضاء على العشوائيات يعتبر تكريما وبناءً جديدا للإنسان المصرى، لافتا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير المواطن المصرى دخل مرحلة جديدة تماما يحتاج فيها إلى البناء من جديد.


وأكد أن مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة للمواطنين من أفضل الخطوات التى أقامتها الدولة لدعم المواطن المصرى، منوها إلى أن الرئيس السيسي لا يركز على محافظة بعينها، حيث تم إنشاء مشاريع تشبه الأسمرات فى العديد من المحافظات على مستوى مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يشهد نقل 24 أسرة وتسليمهم شقق "بديل العشوائيات"

شركة إجابات: الرئيس السيسي يعيد بناء مصر من جديد

42 مشروعا في 14 محافظة.. القطامي: مصر عازمة على إنهاء العشوائيات

إسكان النواب: نسعى لتطوير 1500 قرية للقضاء على عشوائيات الريف

بعد حديث الرئيس عن ملف العشوائيات.. برلمانيون: القضاء عليها ضربة قوية للإرهاب.. وتوفير بيئة صحية آمنة أهم الأهداف

مصطفى بدرة: ما يتم إنجازه في مصر ثمرة "الإصلاح الاقتصادي".. فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد ؟.. الإفتاء توضح

الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية

أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

ياسر إبراهيم بعد هزيمة الأهلي أمام البايرن: "الحمد لله وربنا يكون في اللي جاي"

اجتماع عاجل للجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور