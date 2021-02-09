بنهاية 2030.. شركة إجابات: الرئيس السيسي لديه إصرار على إنهاء ملف العشوائيات تماما

أكد محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إصرار بقوة على إنهاء ملف العشوائيات تماما فى مصر، مشيرا إلى أ ن هناك مشاريع جديدة فى مصر ي تم تنفيذها ع لى مراحل متتالية.









وقال محمد أحمد، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، إنه بنهاية 2030 سيتم القضاء على جميع مناطق العشوائيات فى مصر، موضحا أنه لا يوجد أى رئيس مصرى امتلك الشجاعة ليطرق أبواب هذا الموضوع سوى الرئيس السيسي.









و أضاف أن القضاء على العشوائيات يعتبر تكريما وبناءً جديدا للإنسان المصرى، لافتا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير المواطن المصرى دخل مرحلة جديدة تماما يحتاج فيها إلى البناء من جديد.









وأكد أن مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة للمواطنين من أفضل الخطوات التى أقامتها الدولة لدعم المواطن المصرى، منوها إلى أن الرئيس السيسي لا يركز على محافظة بعينها، حيث تم إنشاء مشاريع تشبه الأسمرات فى العديد من المحافظات على مستوى مصر.