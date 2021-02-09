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أستاذ طرق: العاصمة الإدارية أكبر وأهم مدن الجيل الرابع .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:19 م
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية
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ياسمين القصاص

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والمطارات بكلية الهندسة جامعة بني سويف، إن ما يحدث فى الدولة المصرية هو طفرة كبيرة في تنفيذ تلك المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة، منوها إلى أن العاصمة الادارية قد تكون من أكبر المدن الموجودة الخاصة بالجيل الرابع على مستوى على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى إنشاء أكثر من 14 مدينة لهذا الجيل، بالإضافة إلى تميز تلك المدن بالمساحات الواسعة والخدمات العديدة المتميزة.


وأضاف "أستاذ الطرق والمطارات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الادارية الجديدة تشهد أكبر مسجد على مستوى العالم، وأكبر مدينة ترفيهية، وأكبر حديقة عامة فى العالم، لافتا إلى أن العاصمة تقع بين الطريق الأوسط وشرق الطريق الدائري الإقليمي.

 

وتابع أن الحي الحكومي بالعاصمة سوف يحتوي على 18 وزارة سوف يتم نقلها، برلمان يحتوى على حوالى 1000 عضو، ملحق بقاعة رئيسية للاجتماعات، مركز طبى، مبنى للشرطة، وحدة إتصال، مركز تدريب لإدارة المساحات الخضراء.

 

ولفت إلى أن إنشاء شبكات الطرق لتدشين مصنع وفتح مجالات الاستثمارات الزراعية وأراضى جديدة تتطلب شبكة نقل وعلى رأسها الطرق، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى تتم تهدف لدعم مشروعات مستدامة وتخفيض نسب التكدس المرورى. 

 

وتابع  أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن الدولة المصرية دشنت شبكة قومية من الطرق الحرة  والسريعة على مدار 6 سنوات والتى تمثل 23% من الطرق المرصوفة التى أشاد بها المجتمع الدولى التى تهدف للتنمية المستدامة.

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