محافظ المنوفية يوافق على منح ذوي الهمم دورات تدريبية بالمجان بمركز الدراسات الوطنية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على منح ذوي الهمم دورات تدريبية بالمجان بمركز الدراسات الوطنية التابع لمحافظة المنوفية كدعم لهم شريطةً أن يتم ترشيح المتدربين من خلال لجنة الإعاقة التابعة للمجلس القومي للمرأة، كما وافق المحافظ على مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إمكانية تغيير اللافتات الخاصة بمكاتب تأهيل المعاقين بنطاق المحافظة الى مكاتب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة وذلك مساهمة في تغيير الثقافة المجتمعية تجاههم، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من ذوي الهمم وبحضور عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم لضمان وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.





كما وافق محافظ المنوفية على صرف مساعدات مالية لعدد من ذوي الهمم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظرًا لظروفهم المعيشية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة للموهوبة "ندى علام" والتي ولدت بدون زراعين واعتمدت على رجلها اليسري في الكتابة والرسم لتبدع في رسم ما يقرب من 30 لوحدة فنية بدقة وموهبة عالية.





وفي سياق متصل استقبل صباح اليوم محافظ المنوفية مواطن من ناحية مركز تلا وذلك عقب استغاثته من سقوط منزله وعدم مقدرته علي المعيشة حيث إنه يعول أسرة مكونة من 3 أفراد، وعلى الفور قرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدته على ظروفه المعيشية، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بضرورة التعاون وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص اللازمة لبناء منزله، يأتي هذا في إطار التواصل الدائم والفعال مع ذوي الهمم للاستماع الى مشكلاتهم وطلباتهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم.

