



وقال الدكتور شريف كامل من خلال صدى البلد ، يجب على الطلاب حصول على N2 على الاقل فى امتحان اجادة اللغة اليابانية الدولى ، بالاضافة إلى اجتياز امتحان المقابلة الشخصية ، كما يجب على الطالب تقديم خطة لا تقل عن 2000 حرف .





وكان " كامل " قد اوضح ، إن الكلية قامت باطلاق برنامج الترجمة التخصصية باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة ، والبرنامج يراعى قواعد الجودة والاعتماد الاكاديمى ويستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من اجل اعداد طلاب بمواصفات تواكب سوق العمل.









واضاف " كامل " ، ان اهداف البرامج إعداد مترجمين متميزين للعمل فى جميع المجالات الدولية ، بالاضافة الى دفع عجلة التعاون فى مجال التعاون فى مجال الترجمة المتخصصة .





وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارًا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة اليابانية وادابها .