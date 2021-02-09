مينفعش تقلب الهرم.. فايز يوجه نصيحه للأهلي عقب الهزيمة أمام بايرن ميونخ

أشاد محمود فايز، المدرب المساعد للمنتخب الأول السابق، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، عقب مباراة الفريق أمس، الاثنين، أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.









وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " وبعيدا عن جلد الذات الشناوي مؤهل إنه يلعب في أكبر الدوريات الأوروبية عادي جدًا.. جسمانيًا.. ذهنيًا.. شخصيةً.. دائم الحضور دائم التركيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".





وأضاف: " حكمة صباح ماتش الماكينات مع بطل أفريقيا وأعظم فرقها: مدرب لياقة محترف ودكتور تغذية في مراحل الناشئين بجميع أعمارها أهم وأفيد من تواجدهم فقط في الفريق الأول.. مينفعش تقلب الهرم مينفعش تأسس مبنى في الدور العاشر".







