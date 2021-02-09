الطماطم بــ 170 قرشًا والكوسة بـ4.5.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 9-2-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.





ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.7 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.





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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض 4.25 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 جنيه والألوان بـ 14 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 3.5 جنيه، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 4 جنيهات، والثوم بـ24 جنيهًا، والسبانخ بـ 4 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.



