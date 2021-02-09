أبو شقة يحذر من مؤامرة تحاك لإسقاط حزب الوفد باستخدام حروب الجيل الرابع

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ان حزب الوفد بات يسقط سقوط تام ، مؤكدا على وجود مؤامرة على حزب الوفد تم الاعداد والتخطيط لهذه المؤامرة من خلال الاعتماد على حروب الجيل الرابع وتم انفاق اموال مجهولة المصدر بالاضافة الى حرب الشائعات وكلها موثقة بالصوت والصورة.





وقال أبو شقة خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد الان بحزب الوفد أننى لم اسعى للترشح لرئاسة حزب الوفد ، ولكننى ترشحت بناءا على طلب مجموعة من الوفديين لى بالترشح لرئاسة الوفد وكنت عازف عن الترشح.





وتابع رئيس حزب الوفد: حينما اتيت اعلنت اننى ليس لدى برنامج ، لأن إعداد برنامج يكون لحزب جديد ، مشيرا إلى انه عاهد نفسه على ان يسير على ذات مبادىء وتقاليد الوفد التى سار عليها الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.





وأشار إلى أنه التزم امام نفسه وضميره وامام الوطن بالالتزام بمبادىء الوفد ، الا انه كان هناك بعض المزايدين بإسم الوطنية وهم بعيدين عن الوطنية.



