برفقة أوس أوس وبسيط..شاهد أحدث ظهور لشيماء سيف من كواليس فى بيتنا روبوت

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت شيماء سيف فى الصورة من كواليس مسلسل فى بيتنا روبوت برفقة أوس أوس وبسيط.





وكانت الفنانة شيماء سيف، أعربت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسدت فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكدة أنه تم الاستعانة بصوت غير صوتها في العمل.





وأضافت في لقائها مع الاعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن المقيمين على العمل وجدوا أنه من الأفضل أن يتم الاستعانة بصوت مختلف عن صوتي، مستدركة أنه :"تم حذف صوتي من المسلسل تمامًا و كان معهم حق، فأنا صوتي مضحك ولن يقتنع أحد أن هذا صوت روبوت" ".





وتابعت شيماء سيف، أنها لم تفكر للحظة في الأمر لأني وجدته يفكر بطريقة سليمة، وكان صوتي حقيقي في الاستوديو وتم تركيب الصوت بنفس الطريقة.





وأضافت سيف، أن هذا العمل تطلب مني مجهودا كبيرا في التحضيرات لملابس الريبوت، مستدركة أنه :"اللوك في الأول كان شبه خيرية أحمد، و الروبوت زومبا كانت ببروكة شعر قصير، وده خلاني أحرجت أكمل المسلسل قرعة".





وتابعت الفنانة أنه لبس البروكة القرعة كان صعب جدا وكان اللوك بياخد وقتا كبيرا جدا وكان الافضل والأسهل الباروكة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه العمل.



