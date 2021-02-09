ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة أوس أوس وبسيط..شاهد أحدث ظهور لشيماء سيف من كواليس فى بيتنا روبوت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.  

و ظهرت شيماء سيف فى الصورة من كواليس مسلسل فى بيتنا روبوت برفقة أوس أوس وبسيط.

وكانت الفنانة شيماء سيف، أعربت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسدت فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكدة أنه تم الاستعانة بصوت غير صوتها في العمل. 

وأضافت في لقائها مع الاعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن المقيمين على العمل وجدوا أنه من الأفضل أن يتم الاستعانة بصوت مختلف عن صوتي، مستدركة أنه :"تم حذف صوتي من المسلسل تمامًا و كان معهم حق، فأنا صوتي مضحك ولن يقتنع أحد أن هذا صوت روبوت" ". 

وتابعت شيماء سيف، أنها لم تفكر للحظة في الأمر لأني وجدته يفكر بطريقة سليمة، وكان صوتي حقيقي في الاستوديو وتم تركيب الصوت بنفس الطريقة. 

وأضافت سيف، أن هذا العمل تطلب مني مجهودا كبيرا في التحضيرات لملابس الريبوت، مستدركة أنه :"اللوك في الأول كان شبه خيرية أحمد، و الروبوت زومبا كانت ببروكة شعر قصير، وده خلاني أحرجت أكمل المسلسل قرعة". 

وتابعت الفنانة أنه لبس البروكة القرعة كان صعب جدا وكان اللوك بياخد وقتا كبيرا جدا وكان الافضل والأسهل الباروكة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه العمل. 

ومازحت الفنانة شيماء سيف، أصحاب الصلع، قائلة :"وأحب أوجه رسالة للناس الصلع مش هقول القرع هو الجو بيبقى ساقعة الصراحة أوي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العصابة.. ليلي أحمد زاهر تنشر صورة من كواليس «في بيتنا روبوت»

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 2 تتصدر المشاهدات

نصف مليون مشاهدة لشيماء سيف وليلى زاهر بسبب "في بيتنا روبوت"

شيماء سيف تكشف كواليس دورها في في بيتنا روبوت

في بيتنا روبوت.. شيماء سيف تكشف سبب تغير صوتها

لذيذ هيخلف.. صدمة مني الشاذلي من نهاية مسلسل في بيتنا روبوت

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل للجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي

الهضيبي وعبد العليم داوود أبرزهم.. أبو شقة يعلن فصل 10 قيادات من حزب الوفد

كيفية حساب زكاة المال المودع فى البنك

صحيفة: الأهلي وبيراميدز الأقرب لضم خاما بيليات

هل الحجاب لفك سحر تعطيل الزواج حرام ؟.. علاج وقف الحال بـ10 آيات

الحكومة توضح حالات حرمان الابنة من المعاش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور