في أقل من ثانية.. شاهد تقنية يابانية تكشف هوية الأشخاص دون الحاجة لرفع الماسك

ابتكرت شركة يابانية تقنية جديدة للتعرف على الوجوه دون الحاجة لإزالة الأقنعة للتعرف على الوجوه حتى مع ارتداء الأقنعة، ومن دو الحاجة لخلعها، ولذلك لرفع مستوى سلامة الأشخاص في ظلّ انتشار جائحة كورونا.





وعرضت فضائية "العربية" تقريرًا يبرز التقنية اليابانية الجديدة، والتي تكتشف على شخصية المواطنين والأشخاص دون الحاجة لخلع القناع أو الماسك، وذلك اعتمادًا على المنطقة الظاهرة من وجه الأشخاص فقط.





وتابع مدير المنصات الرقمية بالشركة اليابانية، أن التقنية تعتمد على التعرف على الأشخاص من خلال العين والتجاعيد التي حولها وزوايا العين، وبذلك يتم التعرف على الأشخاص فورًا في أقلّ من ثانية وبدقة تصل إلى 99%.