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عماد الدين حسين يرد على أسباب تراجع مصداقية "الصحف" لدي القارئ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:12 م
عماد الدين حسين،
عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق
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هاجر إبراهيم
قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه فى السابق كان يتم إستخدام الجرائد الورقية والفضائيات الرسمية هى الأساس فى إمداد المواطنين بالمعلومات، ولكن هذا الموضوع تغير تماما الأن.

وأضاف "حسين" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن هناك إحصائية شبه مؤكدة أن عام 1974 عدد الجرائد التى توزع فى مصر المطبوعة أكثر من 4 مليون، إلا أن اليوم اقل من 400 ألف وربما تصل إلى 300 ألف، على الرغم من التباين فى أعداد السكان.

وتابع ان عدد المواطنين الذين يتعرضون لمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية زاد بنسبة كبيرة جدا فى الأونة الاخيرة، لافتا إلى أن الأن هناك من لا يأخذ الحقيقة الكاملة من الخبر ويكملها بجمل ليست حقيقية.

وأكد أن هناك "لينكات" عبر مواقع التواصل الإجتماعى يكون بها لوجو أحد المواقع الإلكترونية ولكنها ليست ممثلة لها أبدا، مما يخلق تراجعا فى مصداقية القارئ لدى الصحف، متابعا أنه يجب على المواطن عدم تصديق أى خبر.

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