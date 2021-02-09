رئيس النواب: البرلمان هو السلطة المسؤولة عن التشريع وليس الحكومة

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن المجلس هو السلطة المسؤولة عن التشريع وليس الحكومة، وهو ما يقر ما جاء في القانون من عدمه.





جاء ذلك تعليقا على رفض النائب مصطفى بكرى، قيام اللجنة بتعديل رسم الملصق الإلكترونى في قانون المرور، واعتراض بعض النواب على تخصيص رسم لأمر بعينه خاصة أن الرسوم تذهب للخزانة العامة، ثم يتم توجيهها بعد ذلك.



