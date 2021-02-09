رئيس النواب: البرلمان هو السلطة المسؤولة عن التشريع وليس الحكومة

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن المجلس هو السلطة المسؤولة عن التشريع وليس الحكومة، وهو ما يقر ما جاء في القانون من عدمه.
جاء ذلك تعليقا على رفض النائب مصطفى بكرى، قيام اللجنة بتعديل رسم الملصق الإلكترونى في قانون المرور، واعتراض بعض النواب على تخصيص رسم لأمر بعينه خاصة أن الرسوم تذهب للخزانة العامة، ثم يتم توجيهها بعد ذلك.
وأضاف "جبالى": خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "قبل دستور 2104 أقر القضاء الدستورى بعدم جواز تخصص الرسوم لهدف معين، ولكن في ظل الدستور الحالي يجوز التخصيص وعدم توريد ضرائب معينة للخزانة العامة وتوجيهها لغرض ما وهذا ما حسمته المحكمة الدستورية في حكمها في ابريل رقم 26 لسنة 31 قضائية، وأجازت التخصيص.