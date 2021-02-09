لقاء مرتقب بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي مع نظيره المغربي

اتفق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، مع نظيره المغربي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على الاجتماع قريبا إما في إسرائيل أو المغرب.





وأوضح أوحانا في بيان الثلاثاء، أنه "أجرى محادثة هاتفية مع لفتيت أكد خلالها أهمية اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والمغرب، بالنسبة له كونه ابن عائلة يهودية تنحدر من أصول مغربية"، مضيفًا: "لقد انتظرت تحقيق هذا الاتفاق منذ سنوات طويلة".

ووصف الوزير الإسرائيلي المحادثة الهاتفية بـ"الدافئة"، حيث تبادل الجانبان الدعوات للزيارة لدفع التعاون بمواضيع الأمن الداخلي، واتفقا على الاجتماع قريبا إما في إسرائيل أو المغرب.