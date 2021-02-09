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أخبار العالم

لقاء مرتقب بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي مع نظيره المغربي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:09 م
وزير الأمن الداخلي
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي
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سمر صالح
اتفق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، مع نظيره المغربي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على الاجتماع قريبا إما في إسرائيل أو المغرب.

وأوضح أوحانا في بيان الثلاثاء، أنه "أجرى محادثة هاتفية مع لفتيت أكد خلالها أهمية اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والمغرب، بالنسبة له كونه ابن عائلة يهودية تنحدر من أصول مغربية"، مضيفًا: "لقد انتظرت تحقيق هذا الاتفاق منذ سنوات طويلة".
 
ووصف الوزير الإسرائيلي المحادثة الهاتفية بـ"الدافئة"، حيث تبادل الجانبان الدعوات للزيارة لدفع التعاون بمواضيع الأمن الداخلي، واتفقا على الاجتماع قريبا إما في إسرائيل أو المغرب. 
 
كان وفد دبلوماسي مغربي سافر الأحد إلى إسرائيل بهدف تجهيز مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، بحسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
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