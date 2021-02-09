حفل توقيع كتاب "سلة الحكايات" بالقومي لثقافة الطفل والمنصات الإلكترونية

أقيم حفل التوقيع في قاعة المركز لقومي للسينما بعدد محدود من الحضور ومراعيا للإجراءات الاحترازية في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، كما تم بث الحفل على الهواء مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيس بوك واليوتيوب، وذلك للوصول لأكبر عدد من الأطفال من خلال الأونلاين تفاديا للتجمعات.

وبدأ الحفل بكلمة الكاتب محمد ناصف الذي رحب بالحضور، وتحدث عن الحكايات القصصية والحكايات اللونية في كتاب سلة الحكايات الذي يحتوي على حكايات شعبية من أسيا وأفريقيا، وحرصه على ظهوره بالشكل المناسب للأطفال رغم أن كل قصة لها أحداث وشخصيات مختلفة.





وأكد أن الكتاب تم رفعه بصيغة البي دي اف الإلكترونية على صفحة إصدارات المركز على الفيس بوك هو وجميع إصدارات المركز، وأنه سيتم عمل فيديو للكتاب بشخصياته ورسومه لتقديمه بشكل مختلف لكل هواة التكنولوجيا، كما قدم دعوة لكل الكتاب والفنانين للتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل مؤكدا أن هذا العام سيشهد أكثر من ٣٨ كتابا جديدا هذا العام.