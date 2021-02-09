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منوعات

هجوم مروع.. كلب حراسة يهاجم طفلتين في شارع عام | فيديو وصور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:12 م
كلب حراسة
كلب حراسة
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يارا زكريا
تسبب هجوم مفاجئ ومروع لكلب حراسة أسود كبير في ذعر عدد من المواطنين على طول طريق سانت سافيورز بمدينة برمنجهام الإنجليزية.


ورصدت كاميرات المراقبة أمام أحد المحلات التجارية، الكلب وهو يأتى من ناحية اليسار تجاه طفلتين تبلغان من العمر 2 و3 أعوام على التوالى. 


وهاجم الكلب الطفلتين بشراسة حتى سقطت امرأة على الأرض وهي تحاول إبعاده عن الطفلتين، ثم بدأ المارة بإيقاف سياراتهم وركض آخرون في الشارع لإنقاذ الفتاتين اللتين تصرخان طلبًا للمساعدة. 


ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، استمر الكلب في إمساكه بالفتاتين ليسحبهما بين فكيه، وفي النهاية نجح المواطنين في نقلهما سريعًا إلى مستشفى المدينة بسيارة الإسعاف.  


وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم استدعاء الشرطة بناءً على بلاغ عن هجوم كلب بعد الساعة 12:30 ظهرًا، أمس الاثنين، وتبين أن الكلب هارب من مبنى تجاري قريب لموقع الحادثة.


وأصيبت الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات بجروح في اليد والساق بعد تعرضها للعض، فيما تعرضت الطفلة الأخرى البالغة من العمر عامين إلى خدوش وإصابة في ساقها.




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