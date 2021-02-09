مدير مستشفى تلا العام: نسعى لتقديم عمل مشرف يليق بالمواطن المصرى.. فيديو

قال الدكتور أحمد طنطاوى، م دير مستشفى تلا العا م، إن جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية أسس مستشفى تلا وبداخلها مبنى الكلى الذي يحتوي على حوالى 26 ماكينة غسيل كلى.





وأضاف "طنطاوى"، خلال حواره بنشرة أخبار دى ام سى، أن مبنى الكلى تم صيانته بالكامل من ناحية الكهرباء والصرف والمياة وحتى تجديد الحوائط.





وأشار مدير مستشفى تلا العام، إلى أن طاقم العمل يعمل بكل جهد وعلى قدم وساق لتوفير خدمة لائقة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير سكن للأطباء ومدرسة التمريض والادارة الطبية فى تلا.



