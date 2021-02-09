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مدير مستشفى تلا العام: نسعى لتقديم عمل مشرف يليق بالمواطن المصرى.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:49 م
مدير مستشفى تلا العام
مدير مستشفى تلا العام
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أحمد طنطاوى، مدير مستشفى تلا العام، إن جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية أسس مستشفى تلا وبداخلها مبنى الكلى الذي يحتوي على حوالى 26 ماكينة غسيل كلى.

وأضاف "طنطاوى"، خلال حواره بنشرة أخبار دى ام سى، أن مبنى الكلى تم صيانته بالكامل من ناحية الكهرباء والصرف والمياة وحتى تجديد الحوائط.

وأشار مدير مستشفى تلا العام، إلى أن طاقم العمل يعمل بكل جهد وعلى قدم وساق لتوفير خدمة لائقة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير سكن للأطباء ومدرسة التمريض والادارة الطبية فى تلا.

وتابع مدير مستشفى تلا العام، أننا نسعى لعمل كل شيء مشرف يليق بالمواطن المصرى.
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