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فن

وسط الجليد.. شاهد أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت سلمي ابو ضيف وسط الجليد، بملابس ثقيلة.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى أن وزنها يصل إلى 48 كيلوجرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
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