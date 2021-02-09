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أخبار العالم

حذر من الحلول المالية للأزمة.. سياسي لبناني: قطر تحاول ردم الهوة الموجودة بين الأطراف في لبنان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:50 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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محمود نوفل
رحب الدكتور خالد العزي السياسي اللبناني وأستاذ العلوم السياسية في بيروت بزيارة نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن العاصمة اللبنانية بيروت من أجل لم شمل الدولة اللبنانية. 

وقال خالد العزي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد:  دولة قطر  لها سياستها الخارجية ويمكن ان تجلس مع كل الأطراف حيث ستعمل على إعادة تفعيل دبلوماسيتها في لبنان. 

وأشار إلى أن قطر تحاول ان تأخذ على عاتقها نوع من ردم الهوة الموجودة بين الاطراف في لبنان وخاصةً أن هذه الزيارة تأتي  بعد صراع محتدم بين الرئاسات الثلاث ميشال عون وسعد الحريري ونبيه بري، على تشكيل الحكومة الجديدة. 

وأوضح أن قطر أعلنت عن استعدادها لدعوة الاطراف جميعًا لحوار في الدوحة فاذا كان هذا الحوار من اجل التكامل مع الدبلوماسية العالمية وتفعيلا للمبادرة الفرنسية التي وضع عناوينها الرئيس إيمانيول ماكرون وشبه التوافق مع الادارة الامريكية وفي ظل الدعم الذي تقوم به مصر والامارات والخليج العربي فلا مانع ابدًا من ان تلعب قطر هذا الدور في اطار الحفاظ على لبنان واعادة الاحتضان العربي من كل الاشقاء.

وأضاف أن الدوحة لا تستطيع رفع السقف الدولي المطلوب فالجميع سوف يعمل في ظل المبادرة الفرنسية وفي ظل التوجه والصراع المفروض على لبنان من قبل الادارة الامريكية خصوصا وأن هذا التوجه مرتبط بالضغط على إيران.

وتابع : الزيارة القطرية هي نوع من التحرك العربي وربما يأتي دور الدوحة كما دور القاهرة ودور الامارات واليوم نشهد عودة السفير السعودي الى بيروت وهو ما يمكن ان يساهم في لعب دور مميز في عملية تقريب الفرقاء.

وواصل : اذا كانت مساعي الدوحة في اطار التنسيق العربي والدعم العربي لاعادة احتضان  لبنان بوجهته الحقيقية وعدم تركه للبراثن الايرانية فهذا يعني دور ايجابي ودور مميز للدوحة، ونحن في لبنان  نشكر كل الادوار الاحتضانية العربية التي تحاول احتضان اللبناني الشقيق.

واستكمل :  الاحتضان الدولي الذي يطالب به البعض هو ورقة ضغط على كل من لايكترث بالوضع اللبناني وتحديدًا من قبل رئاسة الجمهورية التي تحاول ان تمنع  تشكيل الحكومة. 

وأضاف : لبنان دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية والامم المتحدة وعلى العالم ان يقف بجانب هذه الدولة التي تتعرض للزوال السياسي عن الخارطة السياسي بسبب   وضعها كساحة بريد  خارجي بيد دول اقليمية ومحورية.

وتابع :  اذا كانت زيارة نائب رئيس الوزراء القطري هدفها تحفيز الدور الذي ينبغي على العرب ان يفعلوه بجانب تقديم مساعدات واحتضان لبنان فاهلًا بها اما ان تقدم اموالا لتستطيع هذه الطبقة السياسية فك عزلتها وتقول للعالم اننا انتصرنا وهذه اموال نستطيع ان نستخدمها في قمع ابناؤنا وفي تعثر حالتنا السياسية هذا غير مقبول ولن يكون مقبولًا واي طرح غير الطرح الذي يحاول اعادة لبنان الى حاضنته العربية ومعاقبة هؤلاء الفاسدين سيكون عرضًا وسيكون مرفوضًا في الشارع ويكون هذا تدخلًا في الشئون اللبنانية الخاصة. 

وقال: نرحب باي مبادرة عربية "قطرية مصرية اماراتية سعودية" لاحتضان لبنان وليس احتضان الاطراف او الفرقاء من اجل تمييل الكفة لصالح طرف على صالح طرف في ظل الحالة التي تعيشها المنطقة وحالة الاستنفار بظل التفاوض الاعلامي في الملف الايراني ما بين الولايات المتحدة وايران.

وأتم تصريحاته : لن نقبل بان يكون لبنان هدية تقدم للاخرين  لبنان دولة مستقلة له علاقاته القديمة والجديدة مع محيطه العربي ومحيطه الدولي  ولن يكون ساحة بريد لنقل الرسائل.
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