نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل.
تحتاج أدوات المكياج الخاصة بنا إلى التنظيف المنتظم تمامًا مثل الوجه والشعر، لأن البكتيريا التي تتجمع فيها يمكن أن تؤثر على الجلد وتؤدي إلى تفاعلات خطيرة بسبب أدوات المكياج غير النظيفة، في المقابل يحرص المحترفون على تنظيف أدواتهم يوميًا بناءً على الاستخدام، ولذلك فإنه يجب على مستخدى أدوات المكياج في المنزل تنظيف هذه الأدوات أسبوعيًا، إن لم يكن يوميًا.
يتبع العديد من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء نظام الريجيم، والبعض يجهل أن هناك عددا من الأضرار يمكن أن تلحق بجهازه المناعي نتيجة لعدم احتواء الريجيم على بعض العناصر الغذائية.
ظهرت صور حديثة " لابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، بعد الخروج من الحياة السياسية في واشنطن، وانتشرت الصورة بشكل كبير بعد ظهورها مع عائلتها في ولاية فلوريدا الأمريكية.
يعشق الكثير من الناس القرنبيط وخصوصا عند عمله بطريقه مميزة وبمهارة في التقديم، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بأسهل الطرق وأسرار القرمشة.
يؤجل بعض الأزواج فكرة الطلاق، تخوفا على الأبناء، فهو ليس بأمر سهل على الأطفال مما يعرضهم للكثير من الاضطرابات النفسية والشعور بوصمة داخل المجتمع ليس لديهم ذمب فيها، بالرغم من ارتفاع نسبة الطلاق خلال السنوات الأخيرة.