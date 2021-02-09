ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:22 م
نشرة الصحة والمراة
نشرة الصحة والمراة
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل.

تحتاج أدوات المكياج الخاصة بنا إلى التنظيف المنتظم تمامًا مثل الوجه والشعر، لأن البكتيريا التي تتجمع فيها يمكن أن تؤثر على الجلد وتؤدي إلى تفاعلات خطيرة بسبب أدوات المكياج غير النظيفة، في المقابل يحرص المحترفون على تنظيف أدواتهم يوميًا بناءً على الاستخدام، ولذلك فإنه يجب على مستخدى أدوات المكياج في المنزل تنظيف هذه الأدوات أسبوعيًا، إن لم يكن يوميًا.

يتبع العديد من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء نظام الريجيم، والبعض يجهل أن هناك عددا من الأضرار يمكن أن تلحق بجهازه المناعي نتيجة لعدم احتواء الريجيم على بعض العناصر الغذائية.

ظهرت صور حديثة " لابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، بعد الخروج من الحياة السياسية في واشنطن، وانتشرت الصورة بشكل كبير بعد ظهورها مع عائلتها في ولاية فلوريدا الأمريكية.

يعشق الكثير من الناس القرنبيط وخصوصا عند عمله بطريقه مميزة وبمهارة في التقديم، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بأسهل الطرق وأسرار القرمشة.

يؤجل بعض الأزواج فكرة الطلاق، تخوفا على الأبناء، فهو ليس بأمر سهل على الأطفال مما يعرضهم للكثير من الاضطرابات النفسية والشعور بوصمة داخل المجتمع ليس لديهم ذمب فيها، بالرغم من ارتفاع نسبة الطلاق خلال السنوات الأخيرة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عائلة ترامب تتنصل منه.. ميلانيا تترك المنزل وإيفانكا تستقل مع كوشنر وشقيقته تتبرأ من لقب العائلة.. فيديو

اوعي تنسيها.. أكلات مهمة في نظام الدايت

لن تتوقعيها.. سر قرمشة القرنبيط بدون شرب زيت

كاشات مايوه ونظارات أنيقة على البحر.. شاهد إطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

طرق التخفيف من معاناة الطفل فى حالة الطلاق

كارثة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض

ترشيحاتنا

بعد تصريحات الحكومة.. طرق حصول المطلقة على المعاش وحالتان للحرمان

مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة اختطاف فتاتين بالمطرية

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

اكتشاف يغير التاريخ.. العثور على اسم ملكة فرعونية جديدة لأول مرة في التاريخ

بخمسة جنيهات.. زيت يخفف آلام المفاصل والتهاب الحلق والديدان المعوية

رغم الهزيمة.. فيفا يتغزل في أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور