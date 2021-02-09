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توك شو

ظافر العابدين: سأعتزل فى هذه الحالة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:29 م
الفنان ظافر العابدين
الفنان ظافر العابدين
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فرح علاء الخولي
قال الفنان ظافر العابدين، إن أغرب موقف حدث معه من المعجبين هو شغفهم وحبهم له، برغم أنه يستعجب "ايه اللي عملته او خلاهم شغفوين بيا كده، انا بشوف ان لسة مقدمتش حاجة كبيرة، وانا مش مهم كده"، لافتا الى أنه يتفاجأ كثيرا برد فعل الجمهور.

وتابع الفنان ظافر العابدين، خلال حواره في برنامج "it’s show time”، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه في غاية السعادة من رد فعل الناس وأنه محظوظ ويفتخر لأن نجاح الممثل جزء كبير منه يرتبط بحب الناس له، مشيرا الى أن الحالة الوحيدة الذي يمكن أن يعتزل فيها هي عندما يفقد الشغف بعمله أو في أداء أدواره خلال التمثيل.

وأردف أن مثله الأعلى هو أخوه الكبير، موضحا موقفه من دخول ابنته الوسط الفني انه سيحترم اختياراتها ويشجعها على تحقيق حلمها.

وكشف عن أنه سيغيب عن الساحة الرمضانية هذا الموسم أيضا لأنه كان مشغولا في تصوير مسلسل عروس بيروت، ويصور فيلمه حاليا، وأنه يحتاج إلى وقت للراحة.

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