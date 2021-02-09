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فن

بعد تداول ابرز أغانيه.. عمرو دياب يتصدر ترند تويتر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:39 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة ترند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول أبرز أغانيه القديمة والجديدة.
نشر الفنان عمرو دياب، صورتين له بصحبة أصدقائه وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح عطر جديد يحمل اسمه عبر حسابه عبر إنستجرام ونشر مجموعة من الصور لعطر مكتوب عليه عمرو دياب معلقا "برفيوم عمرو دياب قادم فى 22 فبراير".

تصدر الهضبة عمرو دياب منصة توب انغامى بأغنيتين " ياأنا يالأ" فى المركز الثانى و"محسود" فى المركز الثالث بعد أيام قليلة من طرح الالبوم بشكل كامل عبر أنغامي. 

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