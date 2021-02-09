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جدار أمني و4 بوابات ومتحف.. كيف تستعد شرم الشيخ لاستئناف السياحة.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية "العربية" تقريرًا بعنوان "شرم الشيخ تتحصن بجدار أمني" استعدادًا لاستئناف السياحة، والذى يكشف تفاصيل خطة مدينة شرم الشيخ المستقبلية لاستئناف السياحة فى ظل انتشار فيروس كورونا.


وأشار التقرير إلى أنه سيتم تحصين مدينة شرم الشيخ بجدار أمني يمتد لـ36 كيلومترًا واقتصار دخولها على 4 بوابات فقط، لتفتيش ومتابعة الدخول والخروج من المدينة وتعقيم الزوار قبل الدخول للمدينة.


وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم تفتيش جميع الزوار من خلال الماسح الضوئي قبل دخولهم للمدينة، كما أشار إلى افتتاح جامعة الملك سلمان، بالإضافة إلى متحف يضم قطعًا أثرية كثيرة.


وأضاف أن الجامعة الأهلية مصروفاتها جيدة ومناسبة للجميع، منوهًا إلى أن السلطات المصرية تسعى لتطوير جنوب سيناء بالكامل.

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