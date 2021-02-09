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محافظات

ماهر حمودة نقيبا للمحامين في المنوفية.. النتيجة كاملة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلنت اللجنة العامه المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة المنوفية نتيجة الانتخابات .

وفاز ماهر حمودة نقيبا للمحامين عقب حصوله على ألف صوت.

كنا أعلنت اللجنة عن فوز تامر يحيي عبد الحميد بمقعد الشباب بعد حصوله علي 1388 صوت.

كما أعلنت فوز 10 محامين علي مقاعد العضويه وهم عربي السيد ابراهيم محكمة اشمون وكامل البعثي محكمة الباجور وهيثم محمد سلطان محكمة الشهداء ومدحت رافت فايد محكمة بركه السبع ومحمود أبو سيار بندر شبين وخالد عبد المعتمد تلا وجمال عبد الرازق قويسنا ومحمد حسن شماته السادات وعبد الله عنتر مركز شبين ومحمد حسين علام منوف.

يذكر أن عدد المحامين المقيدين 8183 حضر منهم 3910 محامي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
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