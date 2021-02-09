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365 يوما فقط.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة للباعة الجائلين بالمحافظة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:51 م
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية
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فرح علاء الخولي
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إنه يتابع أعمال تطوير وتحسين المرافق المختلفة بالتزامن مع مشروع تطوير ميدان محطة مصر، لحل كل المشكلات التي تواجه القائمين على تنفيذ هذه الأعمال بهدف إنجاز العمل والانتهاء منه خلال عام فقط، لافتا الى أنه وعد مواطني محافظة الإسكندرية والعد التنازلي بدأ بالفعل.

وأضاف اللواء محمد الشريف، خلال تفقده اعمال انطلاق مشروع تطوير ميدان محطة مصر، أنه سيتم تزويد عدد "الباكيات" للحفاظ على عمل الباعة الجائلين لأن هذا جزء من حقوقهم، ولكن بشكل يتفق مع النسق التاريخي والحضاري للاسكندرية ومصر.

ووضع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حجر الأساس للإعلان الرسمي عن مشروع تطوير ميدان محطة مصر والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما وضع الشريف ساعة عد تنازلي بالميدان حددت ٣٦٥ يوما مدة تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمقرر الانتهاء منه خلال ١٢ شهر، وذلك كرسالة تعكس الشفافية بين المحافظة والمواطنين لمتابعة حجم الأعمال التي يتم تنفيذها.
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