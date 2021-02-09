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حوادث

مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:17 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكي
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أسماء الجنبيهى

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها على الطريق الزراعي أمام قريه الأربعين التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قريه الاربعين التابعة لمركز آيتاي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع  حمدي فكري الاعصر ٤٥ سنة، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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