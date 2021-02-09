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الدراسات العليا في جامعة القاهرة.. كلية الآثار تكشف موعد استكمال مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.. والهندسة تتلقى طلبات التقديم للدراسات العليا 14 فبراير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:30 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
عميد آثار القاهرة: توقف مناقشة رسائل الماجستير خلال الامتحانات 
كلية الآداب تكشف شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة اليابانية 


أعلنت جامعة القاهرة منذ عدة أيام فتح باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة، وتقوم الكليات باستقبال الطلاب خلال الفترة المعلنة عنها لاستلام الأوراق.

كما تقوم الكليات بالاستعداد للامتحانات الفصل الدراسي الأول وكل كلية تقوم بوضع خطة لها خلال فترة الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. 


كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن موقف الكلية من مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا. 

وقال الدكتور أحمد رجب، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه موقوفة أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 - 2021، منذ 20 فبراير حتى 14 مارس وتتم العودة مرة أخرى بعد الانتهاء منها. 

وأوضح "رجب" أنه سيتم تسكين الطلاب فى المدن الجامعية بداية من يوم الأربعاء 17 من فبراير الجارى، وفقًا لإجراءات احترازية مشددة من إدارة الكلية، كما يتم تعقيم وتطهير المدن الجامعية بشكل كامل استعدادا لقبول الطلاب من جديد خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

وأشار إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات بالكلية بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة اليوم.


وأكد عميد الكلية، أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم.

كما كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة اليابانية وآدابها. 


وقال الدكتور شريف كامل، لـ "صدى البلد"، "يجب على الطلاب الحصول على N2 على الأقل فى امتحان إجادة اللغة اليابانية الدولى، إضافة إلى اجتياز امتحان المقابلة الشخصية ، كما يجب على الطالب تقديم خطة لا تقل عن 2000 حرف. 


وكان "كامل" أوضح أن الكلية قامت باطلاق برنامج الترجمة التخصصية باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة ، والبرنامج يراعى قواعد الجودة والاعتماد الاكاديمى ويستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من اجل اعداد طلاب بمواصفات تواكب سوق العمل.  

وأضاف "كامل"، أن أهداف البرامج إعداد مترجمين متميزين للعمل فى جميع المجالات الدولية، بالإضافة إلى دفع عجلة التعاون فى مجال التعاون فى مجال الترجمة المتخصصة. 


وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارًا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.


وفى نفس السياق ، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه سيتم البدء في تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا اعتبارا من يوم 14 من شهر فبراير الجاري.


وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تلقي طلبات التقديم حضوريا في مقر الكلية، على أن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة، على أن يتم عقد الفصل الدراسي بنظام التعليم "الهجين" بحيث يكون هناك جزء حضوري في مقر الكلية وآخر أونلاين من خلال طرح البرامج الدراسية على المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية.


وأضاف "عبد الفتاح" أنه لن يتم إدخال أي برامج دراسية جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع ظل استمرار أزمة كورونا حيث تم تأجيل كافة اتفاقيات التعاون حتى يتم الانتهاء من هذه الازمة واستقرار الأوضاع الصحية مرة أخرى، وسيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني بالمقررات المطروحة منذ بداية العام.


وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه من المقرر أن تقام امتحانات الفصل الدراسي الأول حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري.

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