فورد تسجل براءة اختراع جديد في سياراتها

سجلت شركة فورد ford عملاق صناعة السيارات الكهربائية براءة اختراع جديدة في الولايات المتحدة الامريكية لشبك أمامي جديد ليساراتها وهو شبك مغلق جديد للسيارات الكهربائية ، مع شعار مضيء ليعطفي افضل مظخ=هر خارجي للسيارة .





براءة الاختراع التي سجلتها شركة فورد ford لا تقتصر على الإضاءة في الشبك، بل قد يتم استخدامه للتواصل مع السيارات الأخرى بشكل ما لو التواصل مع كاميرات اشارات المرور لأمداد السيارة ببيانات المرور لحظة بلحظة لتفادي الازدحامات المرورية .





وقد استخدمت شركة فورد ford تصميم مشابه لحد كبير لشبك لينكون كونتيننتال لتوضيح جوانب تصميم براءة الاختراع، مع تأكيد فورد على أن التصميم لا يقتصر على سيارات السيدان فحسب بل لجميع سياراتها و حتي السيدان و الكهربائية .





جائ هذا الاختراع من فورد بعد تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة تصل إلى 9.8 % سنويا إلى 542749 سيارة مقابل 601862 سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجعت مبيعات السيارات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 14.1 % سنويا إلى 37319 سيارة، وذلك مقابل 63400 سيارة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.





وزادت مبيعات سيارات العلامة فورد من فئة إس يو في خلال الربع الأخير خلال عام 2020، وعلى النقيض الأخر زادت مبيعات التجزئة لهذه السيارات بنسبة 9.8 % بفضل الأداء القوي لسيارات إكسبيديشن، والسيارة الجديدة كليا.





