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فن

برفقة كلبها.. شاهد نور دياب من أحدث ظهور لها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت نور دياب في الصورة برفقة كلبها ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.
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