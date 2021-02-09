بعد توضيحه حقيقة أغنية شكرا.. تامر حسين: هو ده رامي صبري اللي أنا أعرفه

حرص الفنان رامي صبري، على توضيح حقيقة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب، مشيرًا إلى أن الأغنية لم تكن ملكه بشكل قانوني.





رد الشاعر تامر حسين، قائلًا: " هو ده رامى صبرى اللى أنا أعرفه .. كان يهمنى توضيح الحقيقة للجمهور المحترم اللى تخيل اننا .. ممكن نعمل تنازل ل اى فنان أو ناخد مُقابل وندى الأغنية لمطرب أخر وكنت حزين ومأذى نفسيًا من الموضوع ده .. وحقك عليا لو إتكلمت فى البرامج ب حدة شوية".





وتابع قائلًا: "فى الكلام أو اتكلمت بلهجة مش لهجتى معاك ولا مع أى زميل بس ده من زعلى انك ماوضحتش كل ده ببوست وتبرء ذمتنا وسمعتنا واحنا فعلًا داخلين على أيام مُفترجه وفكل البرامج قلت انك أهم صوت فى جيلك ما انكرتهاش وربنا يوفقك ويكرمك ويبعد عن الجميع أى خلافات ومشاكل".



