تسليم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، حفل تسليم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة مشروعات مستدامة والذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون والتنسيق مع بنك القاهرة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة في إطار الدور المجتمعي لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة وذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط وراشد أبوالعيون ممثلا عن بنك القاهرة فرع أسيوط وعدد من المواطنين المستفيدين من القروض.









حيث تم تسليم 38 شيك بنكي بقيمة إجمالية 266 ألف جنيه كقرض حسن للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة من الفئات الأكثر احتياجًا لإقامة مشروعات صغيرة لمساعدتهم على أعباء الحياة في إطار التعاون المثمر بين جمعية الأورمان ومحافظة أسيوط وبنك القاهرة.





اقرأ أيضا :













وقام المحافظ بتوزيع الشيكات على المستفيدين بواقع شيك بقيمة سبعة ألاف جنية لكل حالة كقرض حسن يتم سداده خلال عام مع الحصول على قرض بنفس القيمة مع بداية العام الثاني ويتم سداده نصفه فقط وفي حالة التأكد من جدية تنفيذ المشروع يحصل المستفيد على القرض الثالث بنفس القيمة في صورة منحة لا ترد.













وأشاد محافظ أسيوط بدور المؤسسات والبنوك وجمعيات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر إحتياجًا ومحدودي الدخل والحالات الأولى بالرعاية من خلال الانشطة والمساعدات التي تقدم لهم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وتقديم مساهمات متنوعة في مختلف المجالات مشيرًا إلى المبادرات التي تنفذها الدولة حاليًا للمواطنين ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير وتنمية 150 قرية من القرى الأكثر احتياجًا خلال مرحلتين للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلًا عن مبادرة تطوير الريف المصري والتي تستهدف قرى 7 مراكز مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل للاسراع في تنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقًا لرؤية مصر 2030.











