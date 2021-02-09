ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"حكاية مكان" للراحل وسام الدويك أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة ،د. هيثم الحاج علي، كتابا للراحل وسام الدويك بعنوان "حكاية مكان".

والكتاب لا يحكى الإنسان وحده بل يحكى المكان أيضا، وذلك من خلال حكايات كل مكان فيه، وما يرويه الإنسان عن المكان ودوره وأثره وأهميته، وما يرويه المكان من خلال تغيرات ملامحه ووظائفه، وكذا من خلال ذكره على ألسنة العابرين والمؤرخين، فالإنسان الذى وجد فى المكان.. ذلك المكان الواسع الكبير ألا وهو الدنيا، قد صنع أماكن صغرى محاولا تثبيت الزمن، عدوه الأول وصديقه الدائم كذلك، فصارت للبيوت والقصور والشوارع والأسبلة والموالد حكايات لا يستطيع إنسان وحده أن يحكيها رغم انه صانعها بالتأكيد، فمن صفات المكان الصبر والصمود، والصمت المخادع ولو نطق المكان حجرا كان أو مدينة لما نطق وإنما لاكتفى بابتسامة سخرية.

وكتب الراحل عن أماكن قام بزيارتها على مدار عقدين من الزمان ورصد عدة مواقع بين بيوت ومتاحف وأسبلة وكنائس وبوابات وشوارع وقصور وجوامع، سرد حكاياتها وما يمكن أن ترويه لنا تلك الأماكن.

ينقسم الكتاب إلى أربعة محاور، الأول "أحوال المكان" ورصد فيه الدويك تفاعل الإنسان مع المكان وعناصره المعمارية والزخرفية.
وتناول فى المحور الثانى "زمان عابر فى المكان" أثر مرور الزمن على كل مكان مر به. 

ويحتوى المحور الثالث "دور وقصور" على حديث حول بعض البيوت والقصور الملكية التى تحول معظمها الآن إلى متاحف. 

وأخيرا المحور الرابع "النهاية الارستقراطية" تطرق فيه إلى نوع مختلف من المبنى والأماكن والعمار تتسم بالجلال والوقار والشجن والسكينة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. بوسي شلبي تعلن موعد العرض الخاص لفيلم خان تيولا

حقائق الحياة الصغيرة كتاب جديد لـ لؤي حمزة عبّاس

حكاية كفر عبده.. حي أرستقراطي بالإسكندرية تغير اسمه نكاية في الإنجليز

حكايات من سيارات الإسعاف.. قصص يرويها مسعف عن لحظات الضعف والفرحة

بِلِسَانِ قَوْمِهِ

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.. 6 أشهر لتوفيق أوضاع مالكي المركبات

بعد الهزيمة من البايرن.. موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

تصل لـ 1000 جنيه.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

معز مسعود بعد زواجه بـ حلا شيحة: دايما حافظي على خجلك يا حبيبتي

وفاة الإذاعي الكبير صلاح مهران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب

سببا في ارتفاع الحالات .. دراسة تكشف عن فئات عمرية تنشر عدوى كورونا