"حكاية مكان" للراحل وسام الدويك أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة ،د. هيثم الحاج علي، كتابا للراحل وسام الدويك بعنوان "حكاية مكان".





والكتاب لا يحكى الإنسان وحده بل يحكى المكان أيضا، وذلك من خلال حكايات كل مكان فيه، وما يرويه الإنسان عن المكان ودوره وأثره وأهميته، وما يرويه المكان من خلال تغيرات ملامحه ووظائفه، وكذا من خلال ذكره على ألسنة العابرين والمؤرخين، فالإنسان الذى وجد فى المكان.. ذلك المكان الواسع الكبير ألا وهو الدنيا، قد صنع أماكن صغرى محاولا تثبيت الزمن، عدوه الأول وصديقه الدائم كذلك، فصارت للبيوت والقصور والشوارع والأسبلة والموالد حكايات لا يستطيع إنسان وحده أن يحكيها رغم انه صانعها بالتأكيد، فمن صفات المكان الصبر والصمود، والصمت المخادع ولو نطق المكان حجرا كان أو مدينة لما نطق وإنما لاكتفى بابتسامة سخرية.





وكتب الراحل عن أماكن قام بزيارتها على مدار عقدين من الزمان ورصد عدة مواقع بين بيوت ومتاحف وأسبلة وكنائس وبوابات وشوارع وقصور وجوامع، سرد حكاياتها وما يمكن أن ترويه لنا تلك الأماكن.





ينقسم الكتاب إلى أربعة محاور، الأول "أحوال المكان" ورصد فيه الدويك تفاعل الإنسان مع المكان وعناصره المعمارية والزخرفية.

وتناول فى المحور الثانى "زمان عابر فى المكان" أثر مرور الزمن على كل مكان مر به.





ويحتوى المحور الثالث "دور وقصور" على حديث حول بعض البيوت والقصور الملكية التى تحول معظمها الآن إلى متاحف.





وأخيرا المحور الرابع "النهاية الارستقراطية" تطرق فيه إلى نوع مختلف من المبنى والأماكن والعمار تتسم بالجلال والوقار والشجن والسكينة.