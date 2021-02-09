انفجارات مفاجئة في مزارع شبعا.. ماذا يحدث؟





أفاد موقع لبيبانون ديبت بسماع أصوات إنفجارات في قرى حاصبيا والعرقوب من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.





وذكر الموقع اللبناني ان الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي، إمتدت حتى مرتفعات الجولان.





وأبان الموقع اللبناني بأن ذلك يأتي في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبعا المحتلة.









وكان الجيش اللبناني في بيان له أعلن عن خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية.





ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه، الذي جاء فيه أنه: "بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار".





وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".



