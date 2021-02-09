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توك شو

نشرة أخبار التوك شو.. السيسي يستقبل الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية.. الفيضانات تحول منطقة فرنسية إلى بحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:31 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ياسمين القصاص
قدمت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها.




استقبل منذ قليل،  الرئيس عبد الفتاح السيسى الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية.





قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن ملف التخطيط الاقتصادي يكون هو التحدي الأكبر أمام أي حكومة على مستوى العالم، لأن إدارة الخطة الاقتصادية على صعيد إدارة الاستثمار العام محليا تكون صعبة التحقيق والمنال، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وهي بمثابة تحد اقتصادي هام جدا للدولة المصرية واقتصادها.




أثنت الإعلامية داليا أيمن، على أداء لاعبي النادى الأهلى في مواجهة بايرن ميونخ أمس في بطولة كأس العالم للأندية، لافتة إلى أن لاعبي الأهلي قدموا أداء مشرفا.




عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، الفيضانات تحول منطقة فرنسية إلى بحيرة.




قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها تفاجأت بردود أفعال الجماهير بعد الانتهاء من مسلسل" ضربة معلم " ، مع الفنان محمد رجب.




قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم: إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي كان لعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني، واهم جزء في الاجتماع هو كيفية اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة الي ما بعد إجازة نصف العام.




عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، 9 - 2- 2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.




استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الثلاثاء.




قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سوف تفوق معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيث إن درجات حرارة سوف تشهد ارتفاعا ويسود شعور بالدفء أثناء ساعات النهار مع سطوع تام لأشعة الشمس.




قال الفنان ظافر العابدين، إنه كان يلعب كرة القدم حتى عمر الـ 23 عاما، وبعدها انتقل للعمل بالفن بسبب ظروف طارئة، موضحا أن حبه الأول كان هو الاحتراف في كرة القدم، بينما التمثيل كان مجرد موهبة وحب رؤية الممثلين في تلك المهنة ومعرفة ما يحدث خلف الكاميرا والكواليس، مضيفا: "أنا كمان كنت خجول".


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