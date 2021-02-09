تعرف على إجراءات مدينة سيوة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه الصرف

أكد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة ، أنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى أهالي مناطق السلام، بستون، مسكوط، وابوسلمان لارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالمصارف.









وأضاف عبد الغني، أن ارتفاع منسوب الصرف الزراعى كان سيودى إلى تضرر منازل ومزارع المواطنين بتلك المناطق.





وأشار رئيس مدينة سيوة، إلى أنه تم التنسيق بين إدارة المتابعة الميدانية ورؤساء القرى، ومسؤولي الصرف الزراعي بسيوة، وتم المرور على جميع المصارف الزراعية بالمناطق، وكذا محطة رفع مياه الصرف الزراعي (فطناس ٢) وتم التأكيد على زيادة عدد ساعات تشغيل ماكينة الرفع على أن يتم تزويد المحطة بماكينة كهرباء بعد الحصول على موافقة رئيس هيئة الصرف الزراعي.



