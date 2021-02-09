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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظًا على حق الشعب وفرض سيادة القانون تأكيدًا لهيبة الدولة .

وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (5) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية سبك الأحد مركز أشمون على مساحة (611م2) بما يعادل (3 قيراط و12 سهم )وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين .

واستمرارًا لتنفيذ الإزالات في المهد ، تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بمساحة (60م2) أي بما يعادل (8) أسهم بقرية كفر بالمشط مركز منوف عبارة عن طوب بلوك هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة علي إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفة تعدي على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين .

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكدًا علي أنه لا تهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لأى تعديات تتم علي أرض المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية .
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