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محافظات

رفع 1400 طن مخلفات بـ صفط تراب فى المحلة.. وزراعة 80 شتلة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، أن أعمال حملات النظافة المكثفة بقرية صفط تراب، والتى شملت مدخل القرية ومجمع المدارس ومجمع المصالح الحكومية والطرق المؤدية للقرية، ورفع نواتج تطهير ترعة القرشية، أسفرت عن رفع ١٤٠٠ طن مخلفات ونواتج تطهير، كما تم توزيع ٨٠ شتلة من شتلات الأشجار المثمرة لزراعتها داخل المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى. 


وأشار رئيس المدينة، ذلك بجانب القوافل البيئية والاجتماعية والبيطرية بالقرية، ضمن حملة "صفط تراب بداية الطريق لقرية مصرية مستديمة"، لافتا أن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب والمتطوعين لتطوير القرية، وتشارك وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بالقرية، ولنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة طبيعية على أرض الواقع لتحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.
رفع 1400 طن مخلفات بـ صفط تراب فى المحلة.. وزراعة 80 شتلة
رفع 1400 طن مخلفات بـ صفط تراب فى المحلة.. وزراعة 80 شتلة
رفع 1400 طن مخلفات بـ صفط تراب فى المحلة.. وزراعة 80 شتلة
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