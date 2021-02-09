استعدادًا لحرب محتملة.. الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة عاصفة البرق عند حدود لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية تحت مسمى "عاصفة البرق" عند الحدود اللبنانية ومن المقرر أن تنتهي المناورات بعد ظهر غد.





وحسب القناة 7 العبرية، يهدف التدريب إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للقيادة الشمالية على الحدود.

وأوضح الجيش أن المنطقة الشمالية ستشهد تحركات نشطة للقوات والمركبات العسكرية وستسمع انفجارات وتمركزا لنقاط تفتيش.

وذكر أن التمرين سينظر في كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية التي جرت على الحدود اللبنانية الصيف الماضي.

ونوه إلى أن القوات ستتدرب على عدد من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك سيناريوهات "يوم المعركة".