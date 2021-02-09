يحوّل متلقيه إلى شواذ جنسيا.. داعية إيراني يحرّم التطعيم بلقاح كورونا

زعم داعية إيراني أن لقاح فيروس كورونا يجعل الناس مثليين جِنْسِيًّا.









وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن آية الله عباس تبريريان أدلى بهذه المزاعم على منصة الرسائل Telegram، حيث لديه ما يقرب من 210 آلاف متابع.









ووفقًا للنشر، كتب تبريريان على المنصة: "لا تقترب من أولئك الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا.. لقد أصبحوا شاذين جنسيًا".









وقال بيتر تاتشيل، الناشط البارز في حملة LGBTQ، إن المزاعم تشيطن كل من تعاطى المصل وتجعلهم في نظر المجتمع أشخاص مثليين.









وقالت المنشقة الإيرانية شينا فوجودي: "مثل رجال الدين الآخرين في النظام، يربط التبريريان أيضًا جميع أوجه القصور بالجنس".









وأضافت أن رجال الدين في إيران يعانون من نقص المعرفة والإنسانية وفي الواقع، هدف صاحب هذه الفتوى من نشر الهراء هو محاولة تخويف الناس للابتعاد من التطعيم، بينما حصل زعيم النظام والمسئولون الآخرون على فايزر، وهم لا يقدمونها للناس بحجة أنهم لا يفعلون ذلك.