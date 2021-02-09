أخبار التكنولوجيا.. الصين تحظر تطبيقا شهيرا يدعمه إيلون ماسك.. و3 ميزات في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:
أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها Redmi K40 والتى تصدر تحت علامتها التجارية Redmi ريدمى، وذلك فى 25 فبراير الحالي، وسط تسريبات بأن الهواتف ستأتى مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد Snapdragon 888.
يتربع موقع التواصل الاجتماعى Facebook فيسبوك على قائمة المواقع الأكثر استخداما فى الشرق الأوسط، كما يعتبر الأكثر نشاطا من قبل المستخدمين، حيث يقضى الأغلبية العظمى من مستخدميه أوقاتا طويلة فى استخدامه ومشاركة المستجدات الخاصة بهم ومناقشتها.
يعد هاتف Galaxy A51 من شركة سامسونج، من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى تم إصدارها العام الماضى 2020 ، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة بالإضافة إلى سعره المناسب.
حظرت السلطات الصينية تطبيق التواصل الاجتماعى Clubhouse وذلك لمناقشته مواضيع حساسة مع الأشخاص بالخارج، بما في ذلك تايوان ومعاملة الأقلية المسلمة في البلاد.
أعلنت شركة شاومي الصينية عن السعر العالمي لهاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 والذى أعلنت عنه رسميا فى 28 ديسمبر الماضي، ليكون أول هاتف يصدر بمعالج Snapdragon 888، كما أنه أول هاتف من شاومي يصدر بدون شاحن، حيث من المقرر أن يصدر الهاتف في الأسواق العالمية بدءا من يوم 26 فبراير القادم.