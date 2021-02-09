أخبار التكنولوجيا.. الصين تحظر تطبيقا شهيرا يدعمه إيلون ماسك.. و3 ميزات في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:









شاومى تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتف Redmi K40

أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها Redmi K40 والتى تصدر تحت علامتها التجارية Redmi ريدمى، وذلك فى 25 فبراير الحالي، وسط تسريبات بأن الهواتف ستأتى مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد Snapdragon 888.









تحافظ على خصوصيتك.. 3 ميزات في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون

يتربع موقع التواصل الاجتماعى Facebook فيسبوك على قائمة المواقع الأكثر استخداما فى الشرق الأوسط، كما يعتبر الأكثر نشاطا من قبل المستخدمين، حيث يقضى الأغلبية العظمى من مستخدميه أوقاتا طويلة فى استخدامه ومشاركة المستجدات الخاصة بهم ومناقشتها.









بقيمة 780 جنيها.. تخفيض سعر هاتف Galaxy A51 من سامسونج

يعد هاتف Galaxy A51 من شركة سامسونج، من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى تم إصدارها العام الماضى 2020 ، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة بالإضافة إلى سعره المناسب.









الحكومة الصينية تحظر تطبيقا شهيرا يدعمه إيلون ماسك

حظرت السلطات الصينية تطبيق التواصل الاجتماعى Clubhouse وذلك لمناقشته مواضيع حساسة مع الأشخاص بالخارج، بما في ذلك تايوان ومعاملة الأقلية المسلمة في البلاد.







