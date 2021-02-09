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مصور: فوتوسيشن المحاجر انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المصور الفوتوغرافى، يحيى أحمد، إنه يهتم بتوثيق الأحداث والحياة اليومية للمواطنين بشكل يومي، لافتًا إلى أنه بدأ التصوير من خلال الموالد وتصوير حرف الفخار وتصنيع الطوب الأبيض.


وأضاف المصور الفوتوغرافى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " إنبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه حرص على تصوير الحياة اليومية لعمال المحاجر  منذ بداية اليوم لنهايته، منوهًا الى ان فكرة تصوير مجموعات المحاجر جاءت له بمحض الصدفة حيث انه كان يحضر فرح فى المنيا وبعد ذلك قرر ان يصور المحاجر بالمنيا.

وتابع نشرت الصور على السوشيال ميديا ولقت رواجًا كبيرًا من قبل المواطنين، مؤكدًا أن جلسة تصوير الخاصة بالمحاجر كانت جلسة تصوير مختلفة نظرًا لغبار المحاجر المتناثر.

وأوضح أن التصوير موهبة أكثر من أنه وظيفة، و أنه اتجه مؤخرًا للتصوير الصحفي أكثر لتوثيق الاحداث.

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