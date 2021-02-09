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حوادث

ضبط عدد من الأشخاص أثناء التتقيب على الآثار بمنزل بدكرنس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:03 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من  القاء القبض عدد من الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار  داخل منزل باحدي قري مركز دكرنس بالدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من بعض الأهالي بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية " ميت ضافر " دائرة المركز.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين ضبط كل من "ماهر م. م.ع" ٤٥ عاما، عامل و نجله محمود ، ۲۱ عاما عامل ، و جار الأول محمد ص. ف ع" ۳۳  عاما ، عامل ،ويقيمون بذات القرية و صديق الثاني السيد .ر. ال " ۳۰ عاما ، عامل ، ومقيم قرية " تاج العز " دائرة المركز  وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل الأول.

و بالمعاينة تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابق أرضي واول علوي غير مكتمل البناء علي مساحة " ۱۲۰ متر تقريبا " ووجود حفرة بمدخل المنزل " قطر  متر ، وعمق 5 متر " مبطنه بالمونة الاسمنتية وتم ضبط بعض ادوات الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار  وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۸۷  لسنة ٢٠٢١ إداري  مركز دكرنس  واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
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