وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.. إيران تعزز علاقاتها مع موسكو "فيديو"





استقبل رئيس مجلس النواب الروسي "فياتشيسلاف فولودين" ،، نظيره الإيراني " محمد باقر قاليباف "فى موسكو لتعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين وفقًا لتقرير قناة"روسيا اليوم" .





ولفت " محمد باقر قاليباف" إلى أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية ، وقال: "إن لإيران وروسيا لديهم أفكار متقاربة في مختلف القضايا الدولية التى ستساعد بشكل كبير على توطيد العلاقات الثنائية".





وأكد رئيس البرلمان الإيراني على أهمية العلاقات بين طهران وموسكو، واستمرار التعاون في مختلف المجالات.



