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وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.. إيران تعزز علاقاتها مع موسكو "فيديو"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:40 م
إيران تعزز علاقاتها
إيران تعزز علاقاتها مع موسكو
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ندى عبد العزيز

استقبل رئيس مجلس النواب الروسي "فياتشيسلاف فولودين" ،، نظيره الإيراني " محمد باقر قاليباف "فى موسكو لتعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين وفقًا لتقرير قناة"روسيا اليوم" .

ولفت " محمد باقر قاليباف" إلى أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية ، وقال: "إن لإيران وروسيا لديهم أفكار متقاربة في مختلف القضايا الدولية التى ستساعد بشكل كبير على توطيد العلاقات الثنائية".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني على أهمية العلاقات بين طهران وموسكو، واستمرار التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح قاليباف موقف المرشد الإيراني، "علي خامنئي"، بضرورة "تنمية وتعميق العلاقات بين إيران وروسيا، وتوسيع هيكلية التعاون الثنائي"، مؤكدًا أن "من أهم اهداف الزيارة إلى روسيا، هو طمأنة الروس بأن العلاقات بين طهران وموسكو لن تتأثر بالتطورات العالمية".
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